Autobahn Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A20 zwischen Pasewalk Süd und Prenzlau Ost voll gesperrt Von dpa | 17.05.2023, 06:08 Uhr

Die Autobahn 20 wird am Mittwochvormittag zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Süd und Prenzlau Ost für drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Die Maßnahme beginnt um 9.00 Uhr und endet um 12.00 Uhr, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an einer Freileitung. Entsprechende Umleitungen seien ausgeschildert und führten in Fahrtrichtung Stettin über die U71 und in Fahrtrichtung Lübeck über die U6.