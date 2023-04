Autobahn-Baustelle Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil up-down up-down Behinderungen A20 zwischen Tessin und Bad Sülze wegen Bauarbeiten gesperrt Von dpa | 28.04.2023, 12:22 Uhr

Weil die Fahrbahn erneuert wird, müssen Autofahrer in der kommenden Woche auf der A20 auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Tessin und Bad Sülze mit Behinderungen rechnen. Die Richtungsfahrbahn nach Lübeck sowie die Anschlussstelle Bad Sülze werden in dem Bereich zwischen Mittwoch, 3. Mai ab 8.00 Uhr, und Donnerstag, 4. Mai bis 18.00 Uhr, voll gesperrt, wie die Autobahngesellschaft am Freitag mitteilte. Der Verkehr werde über ausgeschilderte Umleitungen geführt. Hintergrund ist die noch bis Ende Juni laufende Fahrbahnerneuerung in Fahrtrichtung Stettin.