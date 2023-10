IQB-Bildungstrend MV zieht Konsequenzen: Ab 2024 mehr Deutschstunden an Schulen Von Karin Koslik | 13.10.2023, 17:57 Uhr Neuntklässler schwächeln in Deutsch Foto: Uli Deck up-down up-down

Überall in Deutschland sind Neuntklässler seit 2015 in Deutsch schlechter und in Englisch etwas besser geworden. Mecklenburg-Vorpommern bewegt sich im Mittelfeld – und sieht Handlungsbedarf.