ARCHIV - Landrat Sebastian Constien spricht in Güstrow. Foto: Danny Gohlke/dpa/Archivbild FOTO: Danny Gohlke Finanzen Ab sofort Haushaltssperre im Landkreis Rostock Von dpa | 17.06.2022, 14:13 Uhr

Im Landkreis Rostock gilt ab sofort eine Haushaltssperre. „Aufgrund von bundes- und landesgesetzlichen Entwicklungen, die nicht in der Verantwortung von Kreisverwaltung und Kreistag liegen, sehe ich mich in der finanzpolitischen Pflicht, jetzt tätig zu werden, um eine ordnungsgemäße Haushaltsbewirtschaftung sicherzustellen“, sagte Landrat Sebastian Constien (SPD) am Freitag in Güstrow.