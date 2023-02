FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Coronaregeln Ab Sonntag in Mecklenburg keine Isolationspflicht mehr Von dpa | 11.02.2023, 14:42 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es von Sonntag an keine Isolationspflicht mehr. Dann tritt die neue Corona-Landesverordnung in Kraft, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Erst vor einer Woche hatte die Landesregierung dies in ihrer Kabinettssitzung beschlossen. Bisher mussten sich Corona-Infizierte mindestens fünf Tage lang absondern. Erst nach zwei Tagen ohne Symptome konnten sie wieder unter Menschen gehen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleiben die Isolationsregelungen aber bestehen.