Wetter Ab und an Sonne in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 14.05.2022, 00:35 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern lässt sich in den kommenden Tagen hin und wieder die Sonne blicken. Am Freitag gibt es nur gelegentlich etwas Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ab dem Mittag kann es einzelne Regenschauer geben. Sonst bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen an der See bei 15 bis 17 Grad, ansonsten bei 16 bis 19 Grad.