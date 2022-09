Erik von Malottki und Johannes Arlt (r.), beide SPD, sind Bundestagsneulinge. Dass ihr erstes Jahr in Berlin von so vielen Krisen geprägt wird, hätten sie vor einem Jahr nicht gedacht. Foto: Katharina Golze up-down up-down Gaspreisdeckel, Gasumlage, Bundeswehr Wofür Ampel-Abgeordnete aus MV im Bundestag streiten Von Katharina Golze | 25.09.2022, 10:00 Uhr

Am 26. September 2021 wurde der Bundestag gewählt. Vier Ampel-Abgeordnete aus MV berichten von Streit in der Koalition, Herzensprojekten in der Warteschlange und Sorgen im Wahlkreis.