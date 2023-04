Am Mittwoch beginnen die diesjährigen Abitur-Prüfungen in Mecklenburg-Vorpommern. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Bildung Abiturprüfungen beginnen in MV: 5140 Schüler am Start Von dpa | 25.04.2023, 15:01 Uhr

Mit den Deutsch-Klausuren starten die Abiturienten in MV in ihre Abschlussprüfungen. Dabei gelten in diesem Jahr einige Sonderregelungen.