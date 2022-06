ARCHIV - Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Wetter Abkühlung und Regen im Nordosten Von dpa | 28.06.2022, 07:29 Uhr

Nach vereinzelten Schauern und Gewittern am Morgen beruhigt sich das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern vorübergehend. Der Tag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken bei deutlich niedrigeren Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad, in der Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte von bis zu 10 Grad bei schwachem Wind. Die Nacht bleibt meist trocken, dazu dünne Wolken.