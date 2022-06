Jetzt ab in die Erdbeeren: Zwar fehlt den Früchten noch ein wenig Sonne, aber der Geschmack stimmt, wie hier auf den Selbstpflückfeldern vom Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf , Landkreis NWM. Verkäuferin Anna Krakewska lässt den vierjährigen Osman eine sonnengereifte Erdbeere der Sorte Dahli naschen - süß sind sie, meint der Junge. Die Preise sind stabil und auf der Höhe von 2021. FOTO: Volker Bohlmann Karls, Glantz, Beelitz und Co. Erdbeer-Krise? Spargel-Flaute? So sieht es in MV aus und | 07.06.2022, 19:50 Uhr Von Konstantin Pavel dpa | 07.06.2022, 19:50 Uhr

Wer Spargel oder Erdbeeren anbaut, bleibt in dieser Saison mitunter auf seiner Ware sitzen. Günstige Import-Konkurrenz und Preisanstiege in anderen Bereichen belasten auch in MV die Absätze vieler Produzenten – jedoch nicht aller.