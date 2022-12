In MV wurden 2020 für eine Viertel Milliarde Euro Acker- und Grünlandflächen verkauft. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Lukrative Bodengeschäfte 24.380 Euro für einen Hektar – Acker in MV erzielt Spitzenpreise Von Torsten Roth | 04.12.2022, 11:43 Uhr

Das Geschäft floriert: In MV wurden in den vergangenen zehn Jahren für drei Milliarden Euro Agrarflächen verkauft. Was ein Hektar kostet.