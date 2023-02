In MV steht weniger Acker zum Verkauf - 2021 nur 6000 Hektar. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Spitzenpreise für Agrarland Ackergeschäfte bringen in MV Milliarden ein Von Torsten Roth | 07.02.2023, 12:01 Uhr

Wird knapper: In MV hat sich der Verkauf von Agrarflächen halbiert, die Preise sind aber gestiegen. Was in den Regionen für Acker verlangt wird.