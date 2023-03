ADAC Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr ADAC: Fast 64.000 Panneneinsätze in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 14.03.2023, 12:34 Uhr

Der ADAC ist im vergangenen Jahr täglich zu durchschnittlich 175 Pannen-Einsätze in Mecklenburg-Vorpommern ausgerückt. Insgesamt waren es 63.993 Hilfeleistungen, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Das waren ein Prozent weniger Einsätze als 2021. Bei Elektrofahrzeugen, die einen wachsenden Anteil an der gesamten Fahrzeugflotte haben, gab es einen Anstieg.