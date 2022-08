Landesparteitag der AfD Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Landesparteitag AfD: Beobachtung durch Verfassungsschutz ungerechtfertigt Von dpa | 27.08.2022, 14:06 Uhr

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern wehrt sich gegen eine mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz. „Bei uns gibt es nun wirklich überhaupt nichts zu ermitteln“, sagte Landesparteichef Leif-Erik Holm am Samstag auf dem Landesparteitag in Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte). Über ihr Programm und ihre Politik mache die AfD deutlich, dass sie zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Grundgesetz stehe. Holm warf den Regierungsparteien vor, den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren.