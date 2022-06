FOTO: Cynthia S. Goldsmith up-down up-down HANDOUT - Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l). Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa/Symbolbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits Krankheiten Affenpocken-Impfstoff kommt in Kürze nach MV Von dpa | 23.06.2022, 13:53 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern soll in Kürze erstmals Impfstoff gegen Affenpocken erhalten. Innerhalb der kommenden zwei Wochen würden einige hundert Dosen nach Rostock geliefert, sagte der Tropenmediziner Emil Reisinger am Donnerstag am Rande einer Fachkonferenz in Rostock.