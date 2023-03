Reiner Haseloff Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Umwelt Agrarchemiebranche fordert verlässliche Rahmenbedingungen Von dpa | 02.03.2023, 12:53 Uhr

Die deutsche Agrarchemiebranche fordert von der Politik mehr Offenheit gegenüber neuen Technologien und verlässliche Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Produktion. Den Landwirten mache eine „Zwangsökologisierung“ zu schaffen, die an den wirtschaftlichen Bedingungen vorbeigehe, sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes Agrar, Frank Gemmer, am Donnerstag auf dem VR-Landwirtschaftstag in Linstow (Landkreis Rostock) vor mehreren Hundert Bauern.