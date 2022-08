Till Backhaus FOTO: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Landwirtschaft Agrarmesse MeLa 2022: Mehr Aussteller, 1000 Tiere und teurer Von dpa | 25.08.2022, 12:12 Uhr

Die traditionelle Agrarschau MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock) wächst wieder - und wird auch etwas teurer. Vom 8. bis 11. September werden rund 800 Aussteller aus elf Ländern eine bunte Vielfalt an Technik, Tieren und Energietipps zeigen, wie Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Mühlengeez sagte. So werden wieder etwa 1000 Pferde, Rinder, Ziegen und andere Tiere zu sehen sein, darunter allein 400 Kaninchen.