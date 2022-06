ARCHIV - Till Backhaus (SPD, M), Agrar- und Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, wandert. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Naturschutz Agrarminister: Weniger Wild im Wald zum Schutz neuer Bäume Von dpa | 11.06.2022, 10:34 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommerns Wäldern soll es zum Schutz von Neuanpflanzungen künftig weniger Wild geben. „Der fortschreitende Klimawandel und die dadurch erforderlich gewordene massive Aufforstung und Waldmehrung im Land müssen durch einen angepassten Wildbestand begünstigt werden“, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD) anlässlich der Delegiertenversammlung des Landesjagdverbandes. Viele Jäger sehen Pläne zur Reduzierung der Wildbestände, um das Abfressen junger Setzlinge zu vermindern, kritisch. Sie plädieren eher für die Einzäunung von Neuanpflanzungen. Der Landesjagdverband traf sich am Samstag in Linstow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).