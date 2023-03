Galerie Alte Schule Foto: picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Kunst Ahrenshooper Galerie startet in Saison Von dpa | 24.03.2023, 12:33 Uhr

Mit Arbeiten von Wolfgang Mattheuer (1927-2004), der zu den bekanntesten DDR-Künstlern gerechnet wird, startet die Galerie Alte Schule in Ahrenshoop in die Ausstellungssaison 2023. Die Ausstellung „Trotz alledem!“ konzentriere sich auf Papierarbeiten, die von Skizzen bis zum großformatigen Farbbild reichten. „Mattheuer hat die Motive seiner Gemälde immer über Zeichnungen entwickelt“, sagte der Galerist und Kurator der Ausstellung, Robert Dämmig. Nach einer Vernissage am Freitagabend ist die Ausstellung im Kreis Vorpommern-Rügen von Samstag an bis Anfang Mai für Besucherinnen und Besucher geöffnet.