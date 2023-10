Die Kreuzfahrtschiffe der Rostocker Reederei Aida Cruises laufen vorerst nicht mehr Israel an. Das teilte das Unternehmen an diesem Donnerstag mit. Aufgrund des aktuellen Krieges im Land werden die Routen aus Sicherheitsgründen zunächst bis Ende des Jahres angepasst.

Zwei Aida-Schiffe von Änderungen betroffen

Betroffen sind die Touren von zwei Kussmundschiffen. So wird die „Aida blu“ vom türkischen Antalya aus die griechische Insel Rhodos ansteuern und dort am 6. November 2023 liegen bleiben. Anschließend geht es mit einem Tag Verspätung weiter nach Limassol auf Zypern. Ursprünglich war ein Halt in Aschdod südlich von Tel Aviv geplant.

Die Gäste der „Aida prima“ müssen ebenfalls auf Israel als Halt verzichten. Planmäßig sollte Ende November Haifa im Norden des Landes angesteuert werden. Stattdessen wird Limassol auf Zypern angelaufen. Gebuchte Ausflüge werden für die betroffenen Kreuzfahrten von der Reederei storniert. Aida Cruises erstattet die Kosten, wie das Unternehmen mitteilt.

MSC und TUI streichen ebenfalls den Halt Israel

Auch andere Kreuzfahrtanbieter reagieren auf die aktuellen Entwicklungen. MSC Cruises hat wegen des Krieges ebenfalls Routenänderungen im östlichen Mittelmeer angekündigt. Der israelische Hafen Haifa wird durch Ziele in Griechenland und der Türkei ersetzt. „Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzung hat für uns oberste Priorität“, erklärt MSC-Geschäftsführer Gianni Onorato.

Auch TUI Cruises passt den Verlauf seiner „Mein Schiff“-Kreuzfahrten mit Abfahrt ab 8. und 22. Oktober 2023 an. Als alternative Häfen werden Marmaris in der Türkei und die griechische Insel Santorin angesteuert.