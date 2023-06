Luftwaffenübung Foto: Francis Hildemann/Bundeswehr/dpa up-down up-down Nato-Übung „Air Defender 2023“ läuft: Starts vom Fliegerhorst Laage Von dpa | 12.06.2023, 12:04 Uhr

Im Rahmen der Luftwaffenübung „Air Defender 2023“ sind am Montag auch die ersten Kampfflugzeuge vom Stützpunkt Laage gestartet. Die Eurofighter hoben etwa gegen 10.30 Uhr ab, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auch zwei italienische Maschinen sind vom Fliegerhorst Laage aus an dem Manöver beteiligt. An der größten Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato nehmen unter deutscher Führung bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind 70 Maschinen aus Deutschland.