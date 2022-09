Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Aktion gegen Rockerkriminalität: Vier Durchsuchungen in MV Von dpa | 14.09.2022, 09:36 Uhr

Nach dem Verbot der rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns“ sind in Mecklenburg-Vorpommern vier Immobilien von Verdächtigen durchsucht worden. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes MV am Mittwoch sagte, liegen alle vier Objekte in Westmecklenburg. Alle vier Verdächtigen gehörten zu lokalen Gruppen - sogenannten Chaptern - in anderen Bundesländern, im Nordosten gebe es keine eigenständige Organisation dieser Rockergruppe.