Demonstration Aktivisten klettern auf Rohre für LNG-Pipeline in Mukran Von dpa | 23.09.2023, 16:35 Uhr

Bei einer Demonstration gegen das geplante LNG-Terminal auf Rügen ist es Aktivisten gelungen, Zäune zu überwinden und auf dem Hafengelände von Mukran auf bereit liegende Rohre für die geplante Pipeline zu klettern. Die Demonstranten hatten kurz zuvor den Protestzug verlassen. Der Polizei gelang es zunächst nicht, die Aktivisten von ihren Plänen abzuhalten. An der Demonstration, die am Samstagmittag in Sassnitz begonnen hatte, beteiligten sich laut Polizei insgesamt rund 700 Menschen.