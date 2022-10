Bundesbeauftragte für Antirassismus Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Integrationsbeauftragte Alabali-Radovan schockiert über Brand von Flüchtlingsheim Von dpa | 20.10.2022, 15:37 Uhr

Nach dem Brand einer Unterkunft für Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, schockiert gezeigt und von einem „Brandanschlag“ gesprochen. Der Brand erinnere an die rassistischen Anschläge der 1990er Jahre, „an Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online/Print Freitag). „Mit rassistischen Parolen, den offenen, aber auch den unterschwelligen, abwertenden Bemerkungen gegenüber Geflüchteten wird der Nährboden für Brandanschläge wie diesen in Groß Strömkendorf gelegt.“