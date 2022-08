Die Eurofighter aus Laage sind erneut zu einem Alarmstart aufgestiegen. FOTO: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Alarmstart für Eurofighter aus Laage – diesmal über dem Baltikum Von Uwe Reißenweber | 19.08.2022, 12:33 Uhr

Die zur Verstärkung der Nato-Mission abkommandierten fünf Abfangjäger müssen in direkter Nachbarschaft zu Putins Reich in 15 Minuten startklar sein. Jetzt war es wieder so weit.