Die Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern rufen Alarmstufe Rot aus. „Ohne einen Inflationsausgleich ist die flächendeckende stationäre Versorgung der Bevölkerung im höchsten Grade gefährdet“, sagt Jana Breitsprecher, Landesvorsitzende des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD).

Viele Kliniken hätten bundesweit bereits Insolvenz angemeldet und auch MV sei betroffen. Bereits zum Auftakt der Jahrestagung der Klinikführungskräfte an diesem Donnerstag in Rostock kommt die Sorge über die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Land unmissverständlich rüber.

Existenzgefährdenden Situation für die Kliniken

Aufgrund der staatlichen Regulierung können inflationsbedingte Kostensteigerungen nicht auf die Preise umgelegt werden. „Galt der Sektor in Bezug auf den Bestand der vorhandenen Kliniken früher als relativ stabil, ist nun durch die aktuelle wirtschaftliche Lage und die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplante Krankenhausreform für viele Einrichtungen eine existenzgefährdende Situation entstanden“, betont Jana Breitsprecher. Die Finanzhilfen aus Pandemie-Zeiten seien aufgebraucht.

Auf der Fachtagung, die sich mit der Zukunft der stationären Versorgung beschäftigt, wird auch MVs Gesundheitsministerin Stefanie Drese als Gast erwartet. Sie nahm bis Anfang der Woche an den Regionalkonferenzen zur Krankenhausreform teil und appellierte an die Reformbereitschaft der Einrichtungen. „Ein ,Weiter so‘ wird es nicht geben. Wir brauchen verstärkte regionale Kooperationen, eine Verzahnung von stationären und ambulanten Angeboten und eine Konzentration auf die vor allem in der Fläche wichtige Grundversorgung“, hob Ministerin Drese hervor.

Kliniken zeigen sich kooperationsbereit

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern Uwe Borchmann bekräftigte daraufhin, die Krankenhäuser seien zu einer stärker sektorenübergreifenden Versorgung bereit. „Allerdings muss die Reform zu praxistauglichen bürokratiearmen Lösungen führen und muss weiterhin einer attraktiven Facharztweiterbildung Rechnung tragen“, so Borchmann.

Probleme im Flächenland MV

Ein weiteres Problem: Während in großen Städten wie Hamburg oder Berlin die nächste Klinik schnell per S- oder U-Bahn erreicht werden kann, sieht es in Mecklenburg-Vorpommern anders aus. „Wir haben auf die Fläche bezogen die wenigsten Einrichtungen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern in Deutschland“, sagt Jana Breitsprecher vom Krankenhausdirektoren-Verband, in dessen Landesgruppe 62 Mitglieder aus den 37 Krankenhäusern in MV und mehreren Reha-Kliniken aktiv sind.

Hinzu komme, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung weiter steige und dadurch auch die Behandlungshäufigkeit zunehmen werde. „Es macht sich schon jetzt bemerkbar, dass bereits zeitweise oder dauerhafte Schließungen von medizinischen Bereichen, wie Kreißsäle und Kinderabteilungen, gravierende Nachteile in unserer stationären Gesundheitsversorgung zur Folge haben.“ Auch würde völlig vernachlässigt, dass sich die Bevölkerungszahlen in Teilen des Landes in den Urlaubsmonaten verdopple.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese blickt dennoch positiv in die Zukunft. So soll es für die Bereiche Pädiatrie, Geburtshilfe, Stroke Unit, Spezielle Traumatologie und Intensivmedizin gesonderte Förderbeträge geben. Auch die koordinativen Aufgaben, die künftig die vier Maximalversorger in MV übernehmen sollen, würden voraussichtlich entsprechend vergütet. „Wir sind also auf einem guten Weg, aber längst noch nicht im Ziel“, so Drese.