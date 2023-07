Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bergen Alkoholisierter Mann wirft Hund aus viertem Stock Von dpa | 15.07.2023, 09:20 Uhr

Ein alkoholisierter Mann hat einen Hund aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses auf der Insel Rügen geworfen - angeblich wegen eines Kothaufens des Tiers. Der Hund starb am späten Freitagabend durch den Aufprall noch vor Ort, hieß es in einer Mitteilung der Polizei aus der Nacht auf Samstag. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der 39-jährige Mann das Tier vom Balkon des Hauses in dem Ort Bergen in Mecklenburg-Vorpommern warf. Der 39-Jährige habe die Tat zugegeben und gesagt, dass ein Kothaufen des Hundes in der Wohnung der Auslöser gewesen sei. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung ermittelt.