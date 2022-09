Der Film „Sonne“ gewann den Hauptpreis beim 31. Filmkunstfest MV 2022 in Schwerin Foto: Neue Visionen Filmverleih up-down up-down Hauptpreis für „Sonne“ Das sind die Gewinner des 31. Filmkunstfestes MV Von Holger Kankel | 03.09.2022, 19:30 Uhr

Am Sonnabend wurde der Abschluss des 31. Filmkunstfestes MV in Schwerin mit der feierlichen Verleihung der 12 verschiedenen Preise für Filme in den vier Wettbewerben im Kino Capitol gefeiert. Der diesjährige Ehrenpreisträger des Goldenen Ochsen, Matthias Habich erhielt seine Auszeichnung aus den Händen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.