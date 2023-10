Warenrückruf Alnatura ruft Kichererbsen zurück: Mögliche Glasfremdkörper Von dpa | 12.10.2023, 13:45 Uhr | Update vor 54 Min. Warenrückruf Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration up-down up-down

Wegen einer möglichen Gefahr durch Glasfremdkörper in einzelnen Gläsern hat der Bio-Händler Alnatura eine Charge von Kirchererbsen im Glas zurückgerufen. Konkret handele es sich um Alnatura Kichererbsen im Glas 330 g mit der Chargennummer/Lotnummer L0322/14 mit Haltbarkeitsdatum 31.12.2026, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasfremdkörper in einzelnen Gläsern der genannten Charge befänden.