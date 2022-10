Studentin Isabell Becker schaut sich in einer der Werkhallen an der Greifswalder Berufsschule um. Foto: Katharina Golze up-down up-down Landpartie Berufliche Schulen Als Berufsschullehrer aufs Land: Wie attraktiv ist Vorpommern für Rostocker Studenten? Von Katharina Golze | 26.10.2022, 19:20 Uhr

20 Rostocker Studenten wurden zwei Tage lang durch Vorpommern kutschiert – gegen die Personalnot in beruflichen Schulen. Was lockt Lehrkräfte aufs Land und was hält sie?