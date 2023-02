Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Ältere Lehrer sollen früher von Stunden entlastet werden Von dpa | 07.02.2023, 17:35 Uhr

Ältere Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig früher als bisher weniger Unterricht für das gleiche Geld leisten müssen. Sie sollen nach Erreichen bestimmter Altersgrenzen ihre Altersanrechnungsstunden schon zu Beginn des nächsten Schulhalbjahres und nicht erst - wie bisher - zum neuen Schuljahr in Anspruch nehmen können. Dies teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit.