Altschulden aus DDR-Wohnungsbau sollen bis 2030 getilgt sein Von dpa | 26.07.2023, 17:28 Uhr

Nach jahrelanger Hängepartie wissen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern nun, wann sie ihre noch aus DDR-Zeiten herrührenden Altschulden für den Wohnungsbau endlich los sein könnten. Wie der Städte- und Gemeindetag am Mittwoch mitteilte, legte das Innenministerium einen detaillierten Plan zum Schuldenabbau in den betroffenen Städten und Gemeinden bis 2030 vor. Jährlich sollen 25 Millionen Euro zur Entschuldung bereitgestellt werden.