Foto: Ulrich Grunert „Amazing Dolphins – The great reunion“ Weltberühmte Band feiert Comeback in der M*Halle in Schwerin Von Ulrich Grunert | 29.09.2022, 19:41 Uhr

Kann es einen schöneren Auftakt für die Öffnung einer neuen und spektakulären Theaterbühne geben als den Comeback-Auftritt einer bekannten Electro-Band? „Amazing Dolphins – The great reunion“ inszeniert in der M*Halle in Schwerin Pop-Kulturgeschichte.