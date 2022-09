CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Hilfszahlungen Amthor kritisiert Energiegeld als sozial ungerecht Von dpa | 13.09.2022, 15:55 Uhr

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat Hilfszahlungen der Bundesregierung in der Energiekrise als sozial ungerecht kritisiert. „Es ist nicht zu erklären, warum beispielsweise Bundestagsabgeordnete 300 Euro Energiepauschale brauchen“, sagte Amthor beim Norddeutschen Wirtschaftstag am Dienstag in Rostock-Warnemünde. Der Politiker mit Wahlkreis im Nordosten sagte, es wäre ihm stattdessen „hundertmal lieber“, wenn man für Rentnerinnen und Rentner in Mecklenburg-Vorpommern, dies es wirklich brauchten, Tausende Euro geben würden.