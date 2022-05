ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Stalin-Losung Amtsgebäude Feldberger Seenlandschaft besprüht Von dpa | 02.05.2022, 13:41 Uhr

Unbekannte haben das Amtsgebäude der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Mecklenburgische Seenplatte) großflächig mit Losungen in schwarzer Farbe beschmiert. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden Losungen wie „Stalin an die Macht“ und „Antifa MV“ an die Wände gesprüht. Einer der Schriftzüge sei sieben Meter lang. Die Tatzeit wurde mit Samstagabend bis Sonntagvormittag angegeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und hat den Staatsschutz eingeschaltet. Man hoffe auf Hinweise von Zeugen.