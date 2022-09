Wahlurne Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wahlen Amtsinhaber Badenschier kandidiert erneut als Schweriner OB Von dpa | 02.09.2022, 18:57 Uhr

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier strebt eine zweite Amtszeit an der Spitze der Landeshauptstadt an. Der SPD-Ortsverband Schwerin nominierte den 44-Jährigen am Freitag mit 95 Prozent der Stimmen als ihren Kandidaten. Die Neuwahl ist für den 4. Juni 2023 geplant.