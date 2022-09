Der jüngste Kreuzliner-Neubau „Arvia“ der Meyer Werft wurde unlängst auf der Papenburger Werft ausgedockt. Foto: Meyer Werft up-down up-down Analyse zur Schiffbau-Krise Welche Werften werden überleben? Von Thomas Schwandt | 19.09.2022, 15:19 Uhr

Kombinatsbildung im Schiffbau: In der deutschen Werftindustrie schreitet der Konzentrationsprozess voran. Wie wird es in der Branche am Ende aussehen?