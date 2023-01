Blaulicht Foto: dpa up-down up-down Verkehrsunfall Angefahren: Verdächtiger wollte Wildschweinunfall anzeigen Von dpa | 02.01.2023, 13:48 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft in Vorpommern ermitteln gegen einen Autofahrer, der in der Silvesternacht einen Mann in Grimmen angefahren haben und dann geflüchtet sein soll. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wollte der 31-jährige Tatverdächtige den Unfall am Sonntagmorgen als Zusammenstoß mit einem Wildschwein anzeigen. Das Tier sei danach bei Gransebieth (Vorpommern-Rügen) angeblich geflüchtet.