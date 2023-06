Sebastian Korth (li.) in einer Filiale von BK-Angelsport Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Angelausrüster in MV Sebastian Korth zu Aus fast aller BK-Geschäfte: „Uns fällt dieser Schritt unfassbar schwer“ Von Udo Roll | 21.06.2023, 19:20 Uhr

Nur im Geschäft in Krakow am See soll weiter Angelbedarf verkauft werden. Das kündigte Geschäftsmann Sebastian Korth am Dienstag an. Für den radikalen Schritt nennt er mehrere Gründe.