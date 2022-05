ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Ludwigslust-Parchim Angler wirft Rute an Stromleitung: Schwer verletzt Von dpa | 23.05.2022, 12:24 Uhr

Ein Angler aus Sachsen-Anhalt ist in Dabel (Ludwigslust-Parchim) durch Stromschläge schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, kam der 48-Jährige am Sonntagabend an einem Angelteich mit seiner Rute in Kontakt mit einer Freileitung. Er habe mit der Carbon-Angelrute von Land aus hantiert. Durch das Berühren floss Strom von der Leitung hinunter, und der Mann erlitt Stromschläge und Verbrennungen an Armen und Beinen, wie es von der Polizei hieß.