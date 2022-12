Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Anklage wegen Diebstahls von GPS-Bordcomputern aus Traktoren Von dpa | 21.12.2022, 17:31 Uhr

Nach dem Diebstahl mehrerer GPS-Bordcomputer und GPS-Antennen aus Traktoren und Mähdreschern hat die Staatsanwaltschaft Stralsund Anklage gegen einen 47-Jährigen erhoben. Der Mann soll im Juli 2020 in Groß Luckow und Strasburg bei Pasewalk gewaltsam auf zwei Betriebsgelände gelangt und die GPS-Antennen und GPS-Bordcomputer aus insgesamt fünf Landwirtschaftsfahrzeugen entwendet haben. Außerdem habe er einen auf dem Betriebsgelände geparkten Pick-up gestohlen, teilten die Staatsanwaltschaft Stralsund und das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwoch mit. Der Schaden betrage mehr als 60.000 Euro. Der Mann sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung müsse er mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen.