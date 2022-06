dpatopbilder - Die ersten Badegäste haben sich für den Tag eingedeckt und genießen die Sonne. Foto: Lars Klemmer/dpa/Illustration FOTO: Lars Klemmer up-down up-down Tourismus Ansturm auf die Ostseeküste am Samstag ausgeblieben Von dpa | 25.06.2022, 17:29 Uhr

Die Zahl der Badegäste zum Start der Sommerferien-Saison an der Ostsee hat sich am Samstag trotz heißer Temperaturen und blauem Himmel zunächst in Grenzen gehalten. Zum Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sprach die Deutsche Bahn zwar von einem „regen Reiseverkehr in die Urlaubsgebiete“, an den Küsten war davon jedoch noch nicht viel zu sehen. Auch die Polizei meldete kein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Land.