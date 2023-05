Mangel an Antibiotika für Kinder Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Gesundheit Antibiotika-Mangel: Apotheker dürfen Kindersäfte importieren Von dpa | 09.05.2023, 11:14 Uhr

Wegen des bundesweiten Mangels an Antibiotikasäften für Kinder dürfen Apotheken und Großhändler in Mecklenburg-Vorpommern seit dieser Woche Medikamente importieren, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales erließ die Allgemeinverfügung am Montag, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag mitteilte.