Von diesem Dienstag an sind die Pläne des Gasnetzbetreibers Gascade für den zweiten Seeabschnitt einer Gaspipeline von Mukran auf Rügen aus öffentlich einsehbar. Bei dem Vorhaben geht es um eine etwa 24 Kilometer lange Leitung, die vom Hafenbereich Mukran nach Südosten durch die Prorer Wiek bis auf Höhe Göhren östlich der Insel Rügen verlaufen soll. Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit dem geplanten Terminal für Flüssiggas (LNG) in Mukran, wobei dies aber nicht Bestandteil der beim Bergamt Stralsund vorliegenden Anträge sei, so das Bergamt. Die Planungsunterlagen können zusätzlich auf der Internetseite de Behörde eingesehen werden.