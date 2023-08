Rostock Anwohner passen auf: Jugendliche bei Mopedklau gestellt Von dpa | 14.08.2023, 15:26 Uhr Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Aufmerksame Bürger haben die Polizei in Rostock auf die Spur von mehreren jungen mutmaßlichen Mopeddieben geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden die insgesamt sechs Jungen am Samstag bei Mopeddiebstählen jeweils auf frischer Tat gestellt. Demnach hatten Anwohner gemeldet, wie sich eine Gruppe von vier Tätern abends in der Südstadt an einem Kleinkraftrad zu schaffen machte. Die Polizei stellte die Jungen im Alter von 11, 12, 14 und 16 Jahren, als sie dabei waren, die Wegfahrsperre zu knacken. Das Quartett wurde nach Aufnahme der Personalien an die Erziehungsberechtigten übergeben.