Wissenschaft Arbeit zu Impfnebenwirkungen: Forscher ausgezeichnet Von dpa | 13.10.2022, 13:23 Uhr

Der Greifswalder Wissenschaftler Andreas Greinacher ist für seine Arbeit zu seltenen, aber gefährlichen Nebenwirkungen bestimmter Corona-Impfungen erneut ausgezeichnet worden. Er bekomme den Preis für Biochemische Analytik, teilte die Universitätsmedizin Greifswald (UMG) am Donnerstag mit. Der Leiter der Transfusionsmedizin an der UMG habe zusammen mit seinem Team in kürzester Zeit den Mechanismus der Nebenwirkung geklärt, ein Testverfahren und parallel dazu eine Therapie entwickelt.