Hochwasserschutz Arbeiten an Sturmflutschutzdüne in Rerik vor dem Abschluss Von dpa | 01.12.2022, 13:09 Uhr

Die Ende Oktober begonnenen Aufspülungsarbeiten an der Sturmflutschutzdüne bei Rerik (Kreis Rostock) werden am Freitag beendet. Auf einer Länge von 1300 Metern wurden etwa 160.000 Kubikmeter Sand aufgespült. Die Spülrohre werden voraussichtlich in der Woche vom 12. bis 16. Dezember vom Strand abtransportiert, wie das Umweltministerium am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.