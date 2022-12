Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Arbeiter erleidet schwere Verbrennungen bei Schweißunfall Von dpa | 05.12.2022, 12:07 Uhr

Nach einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Hohen Wangelin (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, erlitt ein 32-jähriger Metallarbeiter bei dem Unfall schwere Brandverletzungen. Der Vorfall habe sich bereits am Freitagabend in einem Baustoffbetrieb ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen arbeitete der Mann mit einem Schweiß- und Brenngerät an einer Presse, andere Kollegen waren ebenfalls noch auf dem Gelände tätig.