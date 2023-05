Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Arbeitsagentur: Hoher Fachkräftebedarf in der Pflege Von dpa | 12.05.2023, 14:25 Uhr

Die Pflegebranche in Mecklenburg-Vorpommern sucht in großem Stil Arbeitskräfte. Zum Stichtag im Jahr 2022 habe es 650 offene Stellen für Fachkräfte und 270 für Helferinnen und Helfer gegeben, teilte die Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur am Freitag mit. Im Vergleich zum Jahr 2018 habe die Zahl der Job-Gesuche um 250 Stellen zugelegt.