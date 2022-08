Bundesagentur für Arbeit Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt: Zum Sommerausklang keine Trendwende erwartbar Von dpa | 31.08.2022, 02:18 Uhr

Urlaubszeit und Krisenfolgen - am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich nach dem Anstieg der Arbeitslosenzahlen über den Sommer keine Trendwende ab. Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den Monat August bekannt.